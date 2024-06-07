В России могут начать по умолчанию блокировать спам-звонки из-за границы

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор рассматривает новые методы борьбы мобильных операторов связи с телефонным мошенничеством. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к ведомству. В частности, обсуждается вариант блокировки всех спам-звонков из-за границы по умолчанию.

По словам источника, операторы могут получить возможность блокировать все звонки из-за рубежа. Однако у абонентов будет выбор в настройках личного кабинета: принимать или не принимать заграничные звонки. Это можно будет сделать как для всех звонков из-за границы, так и только для определенных контактов — например, близких людей.

Эксперты в области связи и защиты информации согласны с необходимостью повышения ответственности операторов за непринятие мер в этой сфере.

В апреле 2024 года Минцифры рассказало, что ведет работу над законопроектом о запрете спам-звонков. В министерстве отметили, что ежедневно блокируется 1,5—2 миллиона звонков с подменных номеров, а большинство мошенников уходит в мессенджеры.