Правительство направит на поддержку станкостроительной отрасли 300 млрд рублей до 2030 года

Негативные последствия санкций в промышленности удалось во многом нивелировать, заявил в интервью «Новым Известиям» глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. Он отметил, что перед российской экономикой поставлена задача увеличить не менее чем на 40%, по сравнению с 2022 годом, уровень валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности к 2030 году. Для выполнения этой задачи уже разработаны необходимые инструменты поддержки, в том числе направленные на реализацию новых национальных проектов.

«В частности, правительство направит на поддержку станкостроительной отрасли до 2030 года более 300 млрд рублей из федерального бюджета», — указал глава ТПП РФ.

«Сегодня можно уже утверждать, что негативные последствия санкций во многом нивелированы, происходит структурная перестройка экономики: годовой рост ВВП — 3,6%, активно развивается обрабатывающая промышленность, экономика высоких переделов, существенно сокращается зависимость от нефтегазового экспорта. И хотя существует еще масса проблем, над решением которых следует поработать, это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее», — сказал он, комментируя итоги Международного торгово-промышленного конгресса.

