Депутат Александр Хинштейн призвал ФСИН изменить систему профилактики

Фото: Максим Платонов

Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн высказался о необходимости усиления профилактики экстремизма после случая с захватом заложников в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону.

По его мнению, отсутствие эффективной системы профилактики стало причиной возникновения «тюремных джамаатов».



В воскресенье обвиняемые, содержавшиеся в одной из камер, захватили в заложники двух сотрудников учреждения. Как сообщили в правоохранительных органах, захватчики были вооружены ножами. Служебным огнестрельным оружием им завладеть не удалось. После неудачных попыток переговоров спецназ провел операцию по освобождению заложников. Захватившие сотрудников СИЗО были ликвидированы, заложники не пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Александр Хинштейн считает, что руководству ФСИН необходимо сделать выводы из произошедшего и активизировать работу в направлении профилактики экстремизма.