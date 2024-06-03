Акцизы на никотиновое сырье и бестабачные смеси могут пополнить бюджет России на 50 млрд рублей
Введение акцизов на никотиновые смеси позволит пополнить бюджет Российской Федерации на 50 миллиардов рублей в 2025 году, сообщает «Интерфакс». Общая сумма дополнительных поступлений за 2025—2027 годы составит 156 млрд рублей.
Согласно законопроекту, ставка акциза на никотиновое сырье составит:
- в 2025 году — 2,2 рубля за 1 мг;
- в 2026 году — 2,3 рубля;
- в 2027 году — 2,4 рубля.
На бестабачную никотинсодержащую смесь для нагревания ставка составит:
- в 2025 году — 925 рублей за 1 кг;
- в 2026 году — 962 рубля;
- в 2027 году — 1 000 рублей.
При реализации бестабачных никотинсодержащих смесей предусматривается возможность применения вычета сумм акциза, уплаченных при приобретении или ввозе никотинового сырья, фактически использованного для производства такой реализованной продукции.
Стоит подчеркнуть, что в конце 2023 года Министерство сельского хозяйства России установило значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 года. Она составила 129 рублей за пачку.