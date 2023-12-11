Минсельхоз России рассчитал единую минимальную цену на табак в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Министерство сельского хозяйства России установило значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января по 31 декабря 2024 года. Она составит 129 рублей за пачку, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Расчет произведен на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, установленной Налоговым кодексом России с 1 января 2024 года, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Минимальную цену на табак Минсельхоз начал рассчитывать по поручению президента Владимира Путина с 2021 года. Напомним, показатель на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года составлял 119 рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, с января по октябрь этого года в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ), средства для отказа от курения стали на 13% популярнее, чем в первые 10 месяцев 2022 года. За январь — октябрь этого года жители России приобрели товаров для борьбы с курением на сумму около 218 млн рублей. При этом средняя цена таких средств за два года выросла на 18%, составив 1 077 рублей.

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Айрат Назипов