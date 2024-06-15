Новости общества

18:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Выставку-форум «Россия» посетили 16 млн человек

19:42, 15.06.2024
Выставку-форум «Россия» посетили 16 млн человек
Фото: Дарья Пинегина

Шестнадцатимиллионный посетитель посетил выставку-форум «Россия». Юбилейным посетителем стала семилетняя Елизавета из Москвы, рассказали РИА «Новости».

— Семья Елизаветы отправится в путешествие по Самарской области, рассказала директор выставки Наталья Виртуозова. Она также напомнила, что 8 июля выставка «Россия» в своем нынешнем формате завершает работу.

Напомним, что в марте на выставке был разыгран приз — путешествие на озеро Байкал. Его выиграл юбилейный девятимиллионный гость.

Выставка-форум проходит в Москве с 4 ноября 2023 года.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также