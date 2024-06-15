Выставку-форум «Россия» посетили 16 млн человек

Фото: Дарья Пинегина

Шестнадцатимиллионный посетитель посетил выставку-форум «Россия». Юбилейным посетителем стала семилетняя Елизавета из Москвы, рассказали РИА «Новости».

— Семья Елизаветы отправится в путешествие по Самарской области, рассказала директор выставки Наталья Виртуозова. Она также напомнила, что 8 июля выставка «Россия» в своем нынешнем формате завершает работу.

Напомним, что в марте на выставке был разыгран приз — путешествие на озеро Байкал. Его выиграл юбилейный девятимиллионный гость.

Выставка-форум проходит в Москве с 4 ноября 2023 года.