Выставку-форум «Россия» посетили 16 млн человек
Шестнадцатимиллионный посетитель посетил выставку-форум «Россия». Юбилейным посетителем стала семилетняя Елизавета из Москвы, рассказали РИА «Новости».
— Семья Елизаветы отправится в путешествие по Самарской области, рассказала директор выставки Наталья Виртуозова. Она также напомнила, что 8 июля выставка «Россия» в своем нынешнем формате завершает работу.
Напомним, что в марте на выставке был разыгран приз — путешествие на озеро Байкал. Его выиграл юбилейный девятимиллионный гость.
Выставка-форум проходит в Москве с 4 ноября 2023 года.
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