В Татарстане на нацпроект «Образование» потратят 2 миллиарда рублей

Фото: Максим Платонов

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин сообщил, что в этом году на реализацию национального проекта «Образование» в республике выделят два миллиарда рублей.

Эти средства направят на строительство и ремонт школ и детских садов, закупку современного оборудования, а также на переподготовку кадров.

По словам Мухаметшина, развитие образования является приоритетным направлением для региона, и ежегодно большая часть бюджета направляется именно на эту сферу. В настоящее время в республике функционируют более трех тысяч школ и детсадов, а также 46 учреждений высшего образования.

Ранее «Реальное время» рассказало о мерах улучшения татарстанских столовых в учебных заведениях.