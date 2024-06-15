Новые штрафы за пропаганду наркотиков: Госдума ужесточает меры

Фото: Динар Фатыхов

Госдума одобрила поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), которые вводят штрафы до 600 тыс. рублей за распространение произведений литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках. Поправки были внесены депутатами ко второму чтению и утверждены 14 июня профильным комитетом по госстроительству.

Согласно изменениям, статья 6.13 КоАП теперь предусматривает наказание за распространение и публичную демонстрацию произведений, содержащих информацию о наркотических и психотропных веществах, если это делается с нарушением требований о маркировке. Нарушителям сначала может быть вынесено предупреждение. Штрафы для граждан составят от 2 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей — от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 до 600 тыс. рублей.

В действующей редакции статьи за пропаганду наркотиков предусмотрены более высокие штрафы: для граждан — от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц и предпринимателей — от 40 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей. Эти штрафы сохраняются, если пропаганда ведется в интернете, где они могут достигать 1,5 млн рублей.

Кроме того, комитет одобрил поправки в Уголовный кодекс, добавив статью 230.3, которая вводит наказания за пропаганду наркотиков. За это нарушение после двух административных наказаний в течение года предусмотрены штрафы от 100 до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, исправительные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Новые законы должны вступить в силу 1 июня 2025 года. Первоначально планировалось, что они начнут действовать с 1 января 2024 года. «Реальное время» опросило ключевых игроков на рынке и узнало, как принятие закона отразится на них.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заявил, что комитет старался четко прописать критерии распространения информации о наркотиках. Однако, по его словам, многое будет зависеть от основного законопроекта, который рассматривает комитет Госдумы по охране здоровья. Он также отметил, что до наложения штрафов может быть вынесено предупреждение за распространение произведений о пропаганде наркотиков и способов их приготовления.

Основной законопроект, находящийся в комитете Госдумы по охране здоровья, пока не прошел второе чтение. Согласно этому законопроекту, Госдума вносит поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», и он должен вступить в силу 1 сентября 2024 года.

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Екатерина Петрова