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Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров обсудили сотрудничество и взаимодействие в рамках ЕАЭС

12:59, 15.06.2024
Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров обсудили сотрудничество и взаимодействие в рамках ЕАЭС
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле.

— Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, — уточнили в пресс-службе.

В последний раз политики лично встречались в начале мая в Москве, куда глава Киргизии приезжал на саммит лидеров стран ЕАЭС и парад в честь Дня Победы.

Кроме того, Путин и Жапаров планируют участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3—4 июля в Астане.

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