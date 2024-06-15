Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров обсудили сотрудничество и взаимодействие в рамках ЕАЭС

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле.

— Обсуждались актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также некоторые аспекты взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, — уточнили в пресс-службе.

В последний раз политики лично встречались в начале мая в Москве, куда глава Киргизии приезжал на саммит лидеров стран ЕАЭС и парад в честь Дня Победы.

Кроме того, Путин и Жапаров планируют участвовать в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 3—4 июля в Астане.