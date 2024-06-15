В Татарстане закончили ремонтные работы в 61% детских садов

Фото: Олег Исаков

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что выполнение строительных работ по детским садам достигло 61%. Работы по школам и образовательным центрам закрыты на 37%. Также ведется ремонт пищеблоков в 82 школах, а общее выполнение программы составляет 9%.

Сейчас в республике активно реализуется программа капитального ремонта в сфере образования. В рамках семи федеральных и республиканских программ, в которые включены 185 объектов, ведутся работы по капитальному ремонту детских садов, школ и образовательных центров.

По его словам, программы капитального ремонта активно реализуются совместно с другими министерствами. Так, на 43% выполнены строительно-монтажные работы по четырем ресурсным центрам средне-профессионального звена, на 60% — по ремонту общежитий. На 73% выполнена программа по ремонту организаций социального обслуживания населения.

Напомним, что в этом году на реализацию программ капитального ремонта в Татарстане выделили почти 8,5 миллиарда рублей.

— Это значительный скачок по сумме финансирования, — заявил первый заместитель министра строительства Татарстана Алексей Фролов.