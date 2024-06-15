Внутренний турпоток в России достиг рекордного значения за последние 5 лет

Фото: Динар Фатыхов

Внутренний туристический поток в России в 2023 году составил 152 миллиона человек. Это максимальное значение за последние 5 лет, оно на 32% больше, чем в 2019 году. Об этом рассказали РИА «Новости» с отсылкой на результаты исследования «СберАналитики».

Согласно исследованию, главными центрами притяжения туристов остаются Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ленинградская область и Татарстан. Эти регионы привлекают большое количество туристов благодаря своим достопримечательностям, культурным мероприятиям и природным красотам.

Отмечается, что в «пандемийном» 2020 году отпуск в стране провели 92 миллиона граждан, в 2021 и 2022 — 115 миллионов, а в 2023 — 153 миллиона, что является абсолютным рекордом за все 5 лет наблюдений.

Чаще всего путешествуют россияне от 30 до 50 лет (52%). Средний возраст туриста в России составил 44,6 года. Доля туристов старше 60 лет за 5 лет увеличилась и в 2023 году достигла 14%. Доля туристов в возрасте 18—30 лет составила 15%, доля туристов в возрасте 50—60 лет — 19%.