В России будет поддерживаться более 155 национальных языков
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил журналистам, что концепция государственной языковой политики России предусматривает поддержку более 155 национальных языков страны, сообщает ТАСС.
— Документ отражает особую миссию русского языка как государственного — быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей, — сказал министр.
В концепции определены меры по защите всех языков, на которых сегодня говорят в России.
Напомним, раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Кабмину республики ежегодно планировать мероприятия по популяризации традиций народов, проживающих на территории региона.
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