Рустам Минниханов поручил Кабмину республики ежегодно планировать мероприятия по популяризации традиций

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Кабмину республики ежегодно планировать мероприятия по популяризации традиций народов, проживающих на территории региона. Это делается в целях совершенствования мер по сохранению этнокультурного многообразия субъекта страны.

Также руководителям государственных, муниципальных и местных организаций должно быть предложено активное участие в подготовке и организации мероприятий на территории Татарстана.

Еще в День народного языка Рустам Минниханов встретился с представителями татарской интеллигенции, где обсудил с блогером Ильнаром Идрисовым вопросы популяризации национальной культуры и развития молодежных проектов. Главе региона рассказали о медиашколе для национальных блогеров разных народов, проживающих в Татарстане.

Разиль Самигуллин