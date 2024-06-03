Рустам Минниханов поручил Кабмину республики ежегодно планировать мероприятия по популяризации традиций
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Кабмину республики ежегодно планировать мероприятия по популяризации традиций народов, проживающих на территории региона. Это делается в целях совершенствования мер по сохранению этнокультурного многообразия субъекта страны.
Также руководителям государственных, муниципальных и местных организаций должно быть предложено активное участие в подготовке и организации мероприятий на территории Татарстана.
Еще в День народного языка Рустам Минниханов встретился с представителями татарской интеллигенции, где обсудил с блогером Ильнаром Идрисовым вопросы популяризации национальной культуры и развития молодежных проектов. Главе региона рассказали о медиашколе для национальных блогеров разных народов, проживающих в Татарстане.