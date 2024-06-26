Правительство сообщило об отмене проведения МАКС-2024
Международный авиационно-космический салон в этом году не состоится, следует из распоряжения правительства РФ.
Напомним, проведение МАКС было запланировано и в 2023 году, но было перенесено на 2024 год. Тогда ряд СМИ сообщали со ссылкой на источники, что причиной решения о переносе были соображения безопасности.
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