Рустам Минниханов с рабочим визитом прибыл в Китай

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в город Урумчи, административный центр Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает пресс-служба главы. Цель визита — участие в восьмом ЭКСПО «Китай — Евразия». Тема мероприятия: «Новые возможности на Шелковом пути / Новая жизненная сила для Евразии».

На выставке представлен стенд Республики Татарстан, где презентуют промышленный и экономический потенциал региона.

Синьцзян — один из основных сельскохозяйственных регионов Китая и одна из пяти главных животноводческих баз страны. В 2023 году ВВП региона составил 271 миллиард долларов.

В настоящее время в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая проживают более 5 500 татар.

Напомним, «Реальное время» подготовило материал, где рассказало об обширной деловой повестке поездки Минниханова. На кону — расширение кооперации в проектах по созданию электромобилей, водородной техники, увеличение поставок автокомпонентов и станков.