Минобороны России сообщило о возвращении 90 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории
Министерство обороны России сообщило, что в результате переговоров с территории, контролируемой киевским режимом, возвращены 90 российских военных. Взамен были переданы 90 военнопленных Вооруженных сил Украины.
Напомним, 31 мая в результате переговоров с киевской стороны возвращены 75 российских военных, им взамен были переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины.
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