В Москве суд 28 июня рассмотрит вопрос о приостановке деятельности «Кухни на районе»

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В пятницу, 28 июня, в Люблинском районном суде Москвы будет рассмотрен вопрос об административном правонарушении в отношении ООО «Локалкитчен», правообладателя бренда «Кухня на районе». Компанию обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, днем ранее поступил соответствующий протокол. В нем утверждается, что компания нарушила действующие санитарные правила.

ООО «Локалкитчен» специализируется на доставке готовых блюд собственного приготовления в радиусе двух километров. По данным ЕГРЮЛ, численность работников компании в 2023 году составила 265 человек. Выручка по итогам года — 3,3 млрд рублей.

Вспышка ботулизма случилась в России в начале прошлой недели. Главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по инфекционным болезням Халит Хаертынов рассказал, что время от употребления в пищу инфицированного продукта до появления симптомов заболевания составляет от 2—3 часов до 4—5 дней.

