Экс-капитан «Ак Барса» Александр Радулов перешел в «Локомотив»
Экс-капитан казанского «Ак Барса», нападающий Александр Радулов перешел в ярославский «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Контракт между командой и игроком подписан до конца сезона-2024/2025.
Напомним, Александр Радулов покинул «Ак Барс» в начале июня после двух сезонов. За 148 матчей «регулярки» и плей-офф он записал в свой актив 120 (52+68) очков. По итогам первого сезона в «Ак Барсе» он стал лучшим бомбардиром клуба и вошел в топ-3 самых результативных игроков лиги.
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