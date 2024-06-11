В Казани до 1 августа ограничат движение по улице Право-Булачной

Фото: Олег Исаков

В Казани с 16 июня по 1 августа будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Право-Булачной. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.



На указанном отрезке полностью перекроют тротуар и одну полосу движения от жилого дома №13 до Жарковского моста. Комитет просит жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.

Напомним, с 14 июня по 31 августа в Казани будет ограничено движение по улице Васильченко, сообщает пресс-служба мэрии. Проезжая часть и тротуар в районе здания №2л будут перекрыты из-за работ по установке временного ограждения.

Рената Валеева