Новости общества

23:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани до 1 августа ограничат движение по улице Право-Булачной

18:53, 11.06.2024
В Казани до 1 августа ограничат движение по улице Право-Булачной
Фото: Олег Исаков

В Казани с 16 июня по 1 августа будет ограничено движение транспорта и пешеходов на участке улицы Право-Булачной. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

На указанном отрезке полностью перекроют тротуар и одну полосу движения от жилого дома №13 до Жарковского моста. Комитет просит жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты с учетом временных ограничений.

Напомним, с 14 июня по 31 августа в Казани будет ограничено движение по улице Васильченко, сообщает пресс-служба мэрии. Проезжая часть и тротуар в районе здания №2л будут перекрыты из-за работ по установке временного ограждения.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также