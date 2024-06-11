В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью лесов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

— В период с 12 по 17 июня 2024 года на территории Республики Татарстан местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс), — говорится в сообщении ведомства.

Стоит подчеркнуть, что вчера кабмин Татарстана постановил ввести ограничения на посещение части лесов республики в связи с их обработкой от вредителей.

Разиль Самигуллин