«Яндекс.Погода»: в Казани к шести вечера начнется дождь

Фото: Максим Платонов

По информации сервиса «Яндекс.Погода», в Казани к шести часам вечера начнется дождь, который накроет весь город и прибрежные районы.

По состоянию на 15.30 температура воздуха в Казани составляет 31,2 градуса при влажности в 36%. Ветер северный — 1,6 м/с. Атмосферное давление в столице Татарстана — 747,6 мм рт. ст. Информацию об этом предоставил Гидрометцентр республики.

Также напомним, что завтра, 15 июня в Казани прогнозируется ухудшение погодных условий. На территории региона местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с.