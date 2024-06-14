Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 15 июня
Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 15 июня. Так, по прогнозу Гидрометцентра Татарстана, на территории региона местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра 15—20 м/с.
Стоит подчеркнуть, что локально ветер может усилиться до 23 м/с, в отдельных районах прогнозируется град.
Вчера сообщалось, что сегодня ожидается неустойчивый характер погоды — местами пройдут кратковременные грозовые дожди с усилениями ветра до 15—20 м/c.
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