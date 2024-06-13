В выходные дни в республике прогнозируется повышение температуры до 32 градусов тепла

Фото: Максим Платонов

В Татарстане установилась жаркая погода под влиянием антициклона. Вчера днем максимальные температуры воздуха составили от +30 до +34 градусов, а среднесуточные температуры оказались выше многолетних значений на 7—9 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Сегодня республика располагается на западной периферии антициклона, но из-за близости атмосферного фронта местами прогнозируется кратковременный дождь с грозой и усиления ветра до 15—20 м/с, возможен град. Температуры в полдень составили от +26 до +32.

Завтра, 14 июня, ожидается неустойчивый характер погоды — также местами пройдут кратковременные грозовые дожди с усилениями ветра до 15—20 м/c, днем локально до 23 м/c. Днем в отдельных районах также возможен град. В ночные часы температура составит от +16 до +21, днем воздух прогреется от +30 до +35 градусов.

В выходные дни через республику будет проходить холодный атмосферный фронт. Ожидаются дожди различной интенсивности, местами с грозами и сильным ветром. Температурный фон немного понизится: 15 июня ночью от +17 до +22, днем от +26 до +31 (на востоке до +34), 16 июня ночью от +14 до +19, днем от +27 до +32 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в течение суток 17 июня и ночью 18 июня под влиянием антициклона осадки маловероятны. Днем 18 июня республика окажется в зоне атмосферного фронта — местами ожидаются дожди, возможны грозы. Ночные температуры в этот период ожидаются от +13˚ до +18, днем от +26 до +31 градуса.

Разиль Самигуллин