Рустам Минниханов: «Мы гордимся спортсменами и тренерами, которые прославляют Татарстан»

В Доме Правительства Татарстана прошла встреча раиса республики Рустама Минниханова с представителями зимних видов спорта. Во встрече приняли участие министр спорта региона Владимир Леонов, ректор Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов, а также представители спортивных федераций республики.

Раис поздравил спортсменов с успешными выступлениями в сезоне 2023/2024 годов. Он подчеркнул, что, несмотря на сложную геополитическую обстановку, спортсмены продолжают упорно тренироваться и демонстрировать высокое спортивное мастерство, целеустремленность и веру в победу.

Рустам Минниханов отметил, что успехи спортсменов — это результат кропотливой работы тренеров, спортивных федераций, спонсоров, клубов и учреждений. Особые слова признательности он адресовал родным и близким спортсменов, которые поддерживают их на всех соревнованиях и всегда рядом в самые трудные и радостные минуты.

— Ваши высокие спортивные результаты — мощный стимул для упорного труда 92 тысяч мальчишек и девчонок, которые занимаются в спортшколах республики как зимними, так и летними видами спорта. Кроме того, своим примером вы пропагандируете ведение здорового образа жизни и стремление добиваться высоких результатов, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он обратил внимание, что в Татарстане проводится большая работа по созданию максимально комфортных условий для ведения тренировочного процесса: строятся современные спортивные объекты, укрепляется материально-техническая база спортивных школ, выплачиваются стимулирующие выплаты и надбавки за достижения.

— Мы гордимся спортсменами и тренерами, которые прославляют Татарстан. Уверен, впереди вас ждет немало громких побед, вы и в дальнейшем будете писать яркую историю спортивных достижений республики и страны, — добавил Рустам Минниханов.

Стоит подчеркнуть, что вчера на базе Поволжского университета спорта прошло выездное совещание Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту. На ней раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что благодаря спорту республика очень преобразилась.