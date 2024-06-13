Рустам Минниханов: благодаря спорту наша республика очень преобразилась

Сегодня в Казани на базе Поволжского университета спорта прошло выездное совещание Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту. В работе приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, заместитель министра спорта России Алексей Морозов, министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Председатель Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев отметил, что ранее глава государства обозначил вектор развития спорта в стране, в том числе детского и массового. Он высоко оценил опыт Татарстана в данной сфере, отметив качество и многообразие спортивных объектов.

— В этом году в Казани прошли первые мультиспортивные «Игры будущего». Это новый, уникальный в своем роде формат, который вызвал огромный интерес во всем мире. В состязаниях приняли участие спортсмены из 116 стран. Нет сомнений, что данный турнир станет традиционным, — добавил Дмитрий Свищев.

— Для нас большая честь принимать столь представительную делегацию. Благодаря спорту наша республика, особенно Казань, очень преобразилась. Знаковым событием стала летняя Универсиада 2013 года. Ее главным наследием стала богатая спортивная инфраструктура, — сказал раис республики, поблагодарив за решение провести в Казани совещание, на котором поднимаются актуальные и важные вопросы развития физической культуры и спорта всей страны.

Рустам Минниханов отметил, что Универсиада способствовала развитию туризма в регионе, серьезно преобразилась инфраструктура гостеприимства. В прошлом году столицу Татарстана посетили уже 4 млн гостей.

Раис Татарстана подчеркнул, что руководство страны уделяет огромное внимание развитию профессионального и массового спорта, а Татарстан готов поддерживать это направление. Сегодня в Татарстане 63% населения систематически занимаются физкультурой и спортом. Все спортивные объекты востребованы.

Сегодня министр спорта Татарстана Владимир Леонов выразил уверенность в том, что Казань готова провести Олимпийские игры с точки зрения инфраструктуры. Это заявление было сделано в контексте проведения Игр БРИКС, которые проходят с 12 по 24 июня.

Разиль Самигуллин