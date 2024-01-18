К новому учебному году в Казани планируют открыть еще три новые школы

К новому учебному году в Казани откроются еще три новые школы — в микрорайоне М-14, ЖК «Весна» и ЖК «Родина». Они откроют свои двери для учеников 1 сентября, сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Градоначальник посетил новый двухэтажный корпус казанской гимназии №19. Его строительство завершилось в конце декабря. Объект рассчитан на 300 школьников.

— Вся школа обновилась. Теперь у учащихся есть все возможности, чтобы не только получать знания, но многогранно развиваться. Мы делаем все, чтобы дети росли довольными жизнью. Казань держит лидерство по строительству соцобъектов, и мы не отступим от этого курса, — передает его слова пресс-служба мэрии.

К этому учебному году в Казани открылись четыре новые школы на 6 тысяч учащихся. Новые образовательные учреждения появились в Советском (корпус гимназии №184 им.М.Махмутова), Ново-Савиновском (гимназия №107), Кировском (корпус политехнического лицея №182) и Приволжском (корпус лицея №186) районах. Всего за последние 10 лет в городе построили 90 детских садов и 25 школ.

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Айрат Назипов