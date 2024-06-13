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ТАСС: авиасалон МАКС в 2024 году отменен

10:31, 13.06.2024
ТАСС: авиасалон МАКС в 2024 году отменен
Фото: Дмитрий Щипанов

Международный авиасалон МАКС в 2024 году отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году мероприятие также было отменено и перенесено на 2024 год. Тогда организаторы рассказали, что МАКС запланирован и в 2025 году.

В прошлом году организаторы также отмечали, что не изменится и место проведения мероприятия. Им также оставался город Жуковский Московской области.

Разиль Самигуллин

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