ТАСС: авиасалон МАКС в 2024 году отменен

Международный авиасалон МАКС в 2024 году отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Стоит подчеркнуть, что в прошлом году мероприятие также было отменено и перенесено на 2024 год. Тогда организаторы рассказали, что МАКС запланирован и в 2025 году.

В прошлом году организаторы также отмечали, что не изменится и место проведения мероприятия. Им также оставался город Жуковский Московской области.

Разиль Самигуллин