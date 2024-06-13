ТАСС: авиасалон МАКС в 2024 году отменен
Международный авиасалон МАКС в 2024 году отменен, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиаотрасли.
Стоит подчеркнуть, что в прошлом году мероприятие также было отменено и перенесено на 2024 год. Тогда организаторы рассказали, что МАКС запланирован и в 2025 году.
В прошлом году организаторы также отмечали, что не изменится и место проведения мероприятия. Им также оставался город Жуковский Московской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.