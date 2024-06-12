США запретили предоставление услуг в сфере IT и ПО на территории России
Минфин США сообщил о введении запрета на предоставление услуг в области IT и программного обеспечения любым лицам на территории Российской Федерации.
Для реализации этой меры Минфин США в консультации с Госдепартаментом выпустил новое определение (E.O.) 14071, которое включает следующие ограничения:
- Запрет на предоставление IT-услуг по консультированию и проектированию.
- Запрет на оказание услуг по IT-поддержке и облачным сервисам для программного обеспечения управления предприятием.
- Запрет на поставку программного обеспечения для проектирования и производства.
Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.
Напомним, Минфин США объявил о введении новых санкций в отношении физических и юридических лиц из России и Китая.
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