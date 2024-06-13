В России может появиться структура, занимающаяся вопросами кибербезопасности
В России обсуждается создание новой государственной структуры, которая будет заниматься вопросами кибербезопасности, сообщает РИА «Новости».
Генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов считает, что появление отдельного органа усилит степень защищенности и киберустойчивости России.
На данный момент регулирование отрасли информационной безопасности осуществляется рядом структур, таких как ФСБ, Минцифры и Центробанк. Однако разговоры о необходимости создания специализированного органа для обеспечения кибербезопасности ведутся уже несколько лет.
Стоит подчеркнуть, что несколько дней назад глава Минцифры высказался против госрегулирования сферы IT и госструктуры по информационной безопасности. По его мнению создание этих структур помешает развитию различных компаний.
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