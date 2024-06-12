Средняя цена сбора ребенка в детский лагерь в России составила 14,5 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов

Средняя цена сбора ребенка в детский лагерь в России составила 14,5 тысячи рублей. Однако комплект «с рук» можно приобрести за 7,5 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

Некоторые летние товары в последние месяцы становятся дешевле. Так, кепки и панамы становятся дешевле на 26% в годовом выражении, кроссовки и кеды — на 14%, купальники и плавки — на 11%, а чемоданы — на 4% год к году.

В начале мая вице-премьер Татьяна Голикова провела селекторное совещание, на котором стало известно, что в этом году в рамках летней оздоровительной кампании отдохнут более 5,3 млн детей.

Разиль Самигуллин