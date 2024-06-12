Россияне смогут самостоятельно продавать заложенное в банке по ипотеке имущество
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам самостоятельно реализовывать заложенное в банках по ипотечным кредитам имущество, сообщает «Коммерсантъ».
Согласно новому закону, для самостоятельной продажи имущества необходимо подать соответствующее заявление. Банк-залогодержатель должен согласовать процедуру и определить минимальную цену продажи в течение 10 рабочих дней. На продажу заложенного имущества дается четыре месяца.
Однако существуют ограничения на самостоятельную продажу:
- если до подачи заявления о самостоятельной реализации был подан иск об обращении на имущество взыскания или оно является предметом ипотеки;
- если имущество заложено нескольким залогодержателям;
- если в отношении залогодателя ведется судебная или внесудебная процедура банкротства;
- если против залогодержателя возбуждено дело о банкротстве;
- если залогодатель повторно подал заявление на самостоятельную реализацию имущества, которое ранее не успел продать в срок или, подав заявление, отказался от продажи.
Стоит подчеркнуть, что к концу прошлого года появилась тенденция банкротства у заемщиков кредитных организаций. Однако стоит отметить, что преимущественно такой исход событий в большинстве своем ожидает беззалогового кредитования.
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