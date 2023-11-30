Банкротство потенциально грозит почти 20% российских заемщиков банков

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России по состоянию на ноябрь 2023 года банкротство потенциально грозит 9,79 млн заемщиков банков и МФО — это почти 20%, согласно данным Объединенного кредитного бюро.



Тенденция на рост банкротств касается преимущественно беззалогового кредитования и микрофинансирования. Тем не менее это уже влияет на рынок взыскания.

Увеличение числа банкротств продолжится по мере замедления темпов потребительского кредитования на фоне ужесточения регулирования.

Количество физлиц с просрочкой по кредитам и займам 90 дней и более и их суммарная задолженность с учетом процентов увеличились в годовом отношении на 11%. Процедуру банкротства могут пройти 9,79 млн заемщиков, их общая задолженность оценивается в 6,33 трлн рублей. Годом ранее таких заемщиков было 8,81 млн с общей задолженностью 5,68 трлн рублей.

В конце октября житель Казани погасил долг в размере 2,3 млн рублей по делу о банкротстве. С жителя столицы республики взыскали долг в пользу юридического лица — он остался банкротом в результате привлечения к субсидиарной ответственности.

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Маргарита Головатенко