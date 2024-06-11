Жители поселка Вознесенское обеспокоены изменениями в проекте строительства Вознесенского тракта

Фото: Динар Фатыхов

Пять активистов поселка Вознесенское, расположенного вдоль строящегося Вознесенского тракта, встретились с представителями городской администрации, чтобы выразить свою озабоченность изменениями в проекте, об этом рассказали «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Вознесенский тракт строится как дублер Мамадышского и заложен как вылетная дорога. По мнению жителей, отсутствие разворотных петель на новом тракте может затруднить выезд из поселка. Они просят вернуть первоначальный проект с петлями, которые позволили бы им выезжать на тракт.

Новая дорога должна разгрузить Мамадышский тракт в часы пик. Для удобства жителей построят бесплатную дорогу-дублер на улицу Глушко, где будет несколько пешеходных переходов. Однако пока неизвестно, сколько транспорта поедет по дублеру и как будет организован выезд с улицы Глушко.

Еще один важный вопрос — социальная инфраструктура. Новый участок Вознесенского тракта поделит поселок на две части, в одной из которых останутся школы и детский сад. В мэрии жителям предложили перевести своих детей в новую гимназию в ЖК «Весна», которая откроется 1 сентября. Всем детям мэрия готова помочь с переводом.

Жителям пообещали позаботиться о пешей доступности до важных социальных объектов, обновить тротуар и установить освещение. Их мнение будут учитывать при реализации всех планов.

Напомним, «Реальное время» уже писало о причинах и последствиях корректировки проекта, реализации которого ждали 55 лет, а также о том, как в результате изменятся перспективы развития территорий вдоль Вознесенского тракта.

Рената Валеева