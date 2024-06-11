Китай заинтересовался импортом северных оленей из России

Фото: Динар Фатыхов

В ходе 12-го заседания российско-китайской рабочей группы по сотрудничеству в сфере ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевых продуктов обсуждался вопрос о возможном импорте северных оленей из России в Китай, сообщает РИА «Новости».



По данным Росстата, на конец 2022 года в России насчитывалось 1,632 млн голов северных оленей. Это больше, чем в 2021 году, когда поголовье составляло 1,57 млн. Однако пока не ясно, сколько именно животных может быть экспортировано в Китай и какие условия будут определены для этого сотрудничества.

Напомним, по информации Главного таможенного управления КНР, за первые четыре месяца 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $76,58 миллиарда.

