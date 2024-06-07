Выставка «Авангард: на телеге в XXI век» открылась в Казанском Кремле

В здании Присутственных мест Казанского Кремля открылась уникальная выставка «Авангард. На телеге в XXI век». Она представляет собой реконструкцию масштабной экспозиции современного искусства, забытой и едва не утраченной в Вятской губернии сто лет назад.
На выставке представлено 209 работ 63 художников, объединенных в одну большую энциклопедию авангарда. Экспозиция призвана показать искусство, которое вдохновляло и объединяло людей в 1918–1922 годах, несмотря на все препятствия.
Выставка будет работать в выставочных залах Присутственных мест в течение семи месяцев. Посетители смогут увидеть произведения таких мастеров, как Николай Фешин, Василий Кандинский, Александр Родченко, Варвара Степанова, Иван Клюн, Ольга Розанова, Георгий Лазарев и другие.
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