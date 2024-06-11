Госдума одобрила законопроект о внесении изменений в процедуру внесудебного банкротства

Фото: Илья Репин

Госдума приняла в I чтении законопроект, который вносит изменения в статью 223-2 закона «О несостоятельности (банкротстве)». Эти изменения касаются процедуры внесудебного банкротства граждан и предполагают, что МФЦ, принимающие заявления от претендующих на внесудебное банкротство граждан, смогут включать в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве паспортные данные заявителя без публикации их в открытом доступе.



Авторы законопроекта считают, что эти изменения позволят проводить более достоверную идентификацию граждан при взаимодействии оператора ЕФРСБ с федеральными органами исполнительной власти, а также исключить ошибочные отказы гражданам при проверке соответствия их необходимым условиям для запуска процедуры внесудебного банкротства.

Напомним, первый замминистра экономики Илья Торосов заявил, что в России завершено 25 тысяч процедур внесудебного банкротства. По ним было списано 8,5 миллиарда рублей.

Рената Валеева