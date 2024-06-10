Россиянам списали 8,5 млрд рублей по внесудебному банкротству

Фото: Динар Фатыхов

Первый замминистра экономики Илья Торосов заявил, что в России завершено 25 тысяч процедур внесудебного банкротства. По ним было списано 8,5 миллиарда рублей, сообщает издание «Известия».

По словам Ильи Торосова, по поручению президента были расширены условия допуска к процедуре внесудебного банкротства — теперь она доступна для пенсионеров и других людей, получающих пособия. Он отметил, что ожидает всплеска интереса к этой процедуре в ближайшее время.

За предыдущий год 16 тысяч человек запустили процедуру внесудебного банкротства, а только за полгода, с ноября 2023 года, когда расширили возможности процедуры, уже 24 тысячи человек ее начали.

Торосов подчеркнул, что сбалансированная система позволяет людям получить второй шанс и снова перейти в белую сферу. Это важно, поскольку ранее, если человек не мог списать задолженность, ему приходилось скрывать свои доходы и постоянно находиться под давлением. Ситуация с внесудебными банкротствами находится под контролем, и это не сказалось на росте дефолтности в кредитовании физических лиц.

Стоит подчеркнуть, что в России объем списания долгов регионам составит 1,1 трлн рублей. Таким образом, регионы смогут направить средства на развитие инфраструктуры.

Разиль Самигуллин