Григорий Молчанов стал заместителем секретаря Совбеза России Сергея Шойгу

Заслуженный военный специалист Григорий Молчанов назначен замсекретаря Совбеза России, об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Григорий Владимирович Молчанов служил в Вооруженных силах РФ более 50 лет — с 1973 по 2024 год. Молчанов имеет ученые степени доктора исторических наук и кандидата военных наук, а также звание доцента. Он награжден орденами «За военные заслуги» и Почета, медалями и благодарностью президента России.

На сегодняшний день в руководстве аппарата Совета безопасности восемь заместителей секретаря и один первый заместитель.

Напомним, 4 июня 2024 года президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса.



Рената Валеева