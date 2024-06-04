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Владимир Путин назначил Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса России

21:00, 04.06.2024
Владимир Путин назначил Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса России
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса, сообщило РИА «Новости».

Владимир Путин поручил к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первостепенных задачах оборонно-промышленного комплекса. В том числе об объемах производства и рентабильности.

Указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России был подписан Владимиром Путиным 12 мая.

Разиль Самигуллин
Общество

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