Владимир Путин назначил Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса России
Президент России Владимир Путин назначил секретаря Совбеза Сергея Шойгу координатором работы по развитию оборонно-промышленного комплекса, сообщило РИА «Новости».
Владимир Путин поручил к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первостепенных задачах оборонно-промышленного комплекса. В том числе об объемах производства и рентабильности.
Указ о назначении Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности России был подписан Владимиром Путиным 12 мая.