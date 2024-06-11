В среднем в России наряд учащегося на выпускной вечер обойдется в 8,8 тысячи рублей

Фото: Камиль Исмаилов

Выпускной вечер для учащихся — одно из важных событий. Именно поэтому старшеклассники тщательно готовятся к этому мероприятию. Аналитики Авито провели исследование спроса и цен на одежду и обувь «на выход» в Казани и подсчитали, сколько в среднем по России стоит подготовиться к выпуску из школы в этом году.

Так, в среднем женский наряд на выпускной обойдется в 8,2 тысячи рублей, мужской — в 9,5 тысячи рублей, а сама организация праздника будет стоить от 8 000 рублей за вечер.

Зачастую девушки начинают подготовку в выпускному задолго. В среднем на Авито можно найти как новое платье, так и в ресейле. Средняя цена платья на выпускной на платформе в Казани — 2 000 рублей за вещь «с рук» и 2 800 — за новую. Продажи вечерних платьев в мае 2024-го, по сравнению с тем же периодом прошлого года, выросли на 42%.

Нарядные женские туфли в мае на Авито в среднем покупали за 2 100 рублей. Также на платформе можно найти аксессуары для волос, их средняя цена — 400 рублей. А другие украшения в среднем стоили 900 рублей. Таким образом, средняя цена итогового образа на выпускной по России — 8 200 рублей.

Юноши на выпускной вечер в основном выбирают классические костюмы. Так, их продажи выросли на 4% год к году. Они на Авито в Москве в среднем стоят 2 700 рублей. Средняя цена мужской рубашки — 1 700 рублей. Их продажи увеличились на 11% год к году. Также на платформе активно покупают мужские туфли, их средняя цена — 2 000 рублей. В качестве альтернативы юноши также часто приобретают кеды — их продажи выросли на 11%, а средняя цена составила 4 800 рублей.

Галстук в среднем стоит 400 рублей, а галстук-бабочка — 200 рублей. Продажи галстуков увеличились на 84% год к году. Так, полный образ для юноши на выпускной из костюма, рубашки, пары туфель и галстука-бабочки в среднем по России стоит 9 500 рублей.

По данным Авито Услуг, в мае этого года спрос на организаторов выпускных вечеров по Казани вырос на 250% по сравнению с прошлым годом. Предложений от специалистов за этот же период стало больше на 268%. В среднем по городу организаторы за один праздничный вечер берут от 8 до 15 тысяч рублей.

Популярными местами для проведения праздника в этом году стали лофты и банкетные залы — в мае этого года по сравнению с маем прошлого года спрос на их аренду на Авито Услугах вырос на 557%. В среднем по Казани аренда лофта обойдется примерно от 1 200 рублей в час. Также в этом году на 14% увеличился спрос на кейтеринг на выпускной.

В среднем по России все затраты на торжество, включая праздничный образ и организацию вечера, составят 17 700 рублей для девушек и 17 500 рублей для юношей.

Стоит подчеркнуть, что в этом году из казанских школ выпустились 19 956 школьников: 14 136 из 9-го класса и 5 820 из 11-го. В этом году масштабный выпускной вечер в Казани пройдет 28 июня. Его организуют на площадке «Татнефть Арены».

Разиль Самигуллин