Свыше половины российских работодателей поощряют трудоголизм своих сотрудников
Более половины российских компаний сталкиваются с проблемой трудоголизма среди своих сотрудников, пишет «Газета.ru» с отсылкой на исследование группы «Ренессанс страхование» совместно с рекрутинговым сервисом «Зарплата.ру».
Так, 47% опрошенных руководителей сообщили о наличии большого числа трудоголиков в своем коллективе. При этом 80% респондентов считают, что такие сотрудники приносят большую пользу своей включенностью в рабочие процессы.
Отношение к такому подходу в работе среди 53% работодателей оценивается положительно, 44% относятся нейтрально, лишь 3% — отрицательно. При этом абсолютное большинство (75%) работодателей поощряет избыточную вовлеченность сотрудников различными способами.
Однако многие работодатели стараются создать все условия для предотвращения нездоровой рабочей среды. Для предотвращения выгорания среди сотрудников руководители компаний предлагают гибкий график работы (42%), путевки от компании (19%), абонементы на фитнес или в спортзал (11%).
Напомним, что в конце 2023 года 29% опрошенных россиян рассказали, что страдают от трудоголизма, а 49% жителей страны отметили, что замечают в себе схожие черты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.