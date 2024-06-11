Свыше половины российских работодателей поощряют трудоголизм своих сотрудников

Фото: Максим Платонов

Более половины российских компаний сталкиваются с проблемой трудоголизма среди своих сотрудников, пишет «Газета.ru» с отсылкой на исследование группы «Ренессанс страхование» совместно с рекрутинговым сервисом «Зарплата.ру».

Так, 47% опрошенных руководителей сообщили о наличии большого числа трудоголиков в своем коллективе. При этом 80% респондентов считают, что такие сотрудники приносят большую пользу своей включенностью в рабочие процессы.

Отношение к такому подходу в работе среди 53% работодателей оценивается положительно, 44% относятся нейтрально, лишь 3% — отрицательно. При этом абсолютное большинство (75%) работодателей поощряет избыточную вовлеченность сотрудников различными способами.

Наиболее популярным способом является материальное вознаграждение (37%), личная похвала словесно или в личном диалоге в социальных сетях (28%), похвала в присутствии коллектива (26%) и поддержка различными неденежными бонусами. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Однако многие работодатели стараются создать все условия для предотвращения нездоровой рабочей среды. Для предотвращения выгорания среди сотрудников руководители компаний предлагают гибкий график работы (42%), путевки от компании (19%), абонементы на фитнес или в спортзал (11%).

Напомним, что в конце 2023 года 29% опрошенных россиян рассказали, что страдают от трудоголизма, а 49% жителей страны отметили, что замечают в себе схожие черты.