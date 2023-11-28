Назвали себя трудоголиками более четверти россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рассказали, что страдают трудоголизмом, 29% жителей России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и медицинской компании «СберЗдоровье».

Периодически замечают в себе черты трудоголизма 48% жителей России, постоянно — 29%. Женщины заявляли об этом чаще мужчин (33% против 23%). Каждый второй трудоголик не находит сил отказать коллегам в помощи даже в нерабочее время. Часто остаются в офисе после окончания рабочего дня 43% респондентов, трудятся, будучи в отпуске, — 28%. По выходным продолжают работать 27% опрошенных, а каждый четвертый — 25% — в свободное время подрабатывает.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Больше половины участников исследования — 55% — пытаются противостоять своему трудоголизму. Никак не пытаются повлиять на ситуацию 45% опрошенных. В целом о спокойном отношении к трудоголизму рассказали 55% респондентов, об отрицательном — 25%. Считают, что чрезмерное желание трудиться оказывает положительное влияние на человека, 20% россиян. Болезнью трудоголизм назвали более трети — 36%.

Напомним, выполняют рабочие задачи дома во время выходных и праздников 63% респондентов, живущих в столице Татарстана. Часто берет работу на дом каждый четвертый казанец (26%). Иногда делают это более трети горожан (37%). Не занимаются решением рабочих вопросов в выходные и праздники 32% участников исследования. Сознательно занимаются только отдыхом и личными делами вне офиса всего 5% респондентов.

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Галия Гарифуллина