В Казани восставлены маршруты трамваев №5, 5а, 7 и 6
МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале, что движение трамваев восстановлено.
Напомним, изменения произошли из-за повреждения контактных сетей. Авария случилась на Ямашева, 93, на линии произошел большой порыв, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
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