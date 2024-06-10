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В Казани восставлены маршруты трамваев №5, 5а, 7 и 6

18:07, 10.06.2024
В Казани восставлены маршруты трамваев №5, 5а, 7 и 6
Фото: Динар Фатыхов

МУП «Метроэлектротранс» сообщил в своем телеграм-канале, что движение трамваев восстановлено.

Напомним, изменения произошли из-за повреждения контактных сетей. Авария случилась на Ямашева, 93, на линии произошел большой порыв, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

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