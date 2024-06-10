В Казани временно изменены маршруты трамваев №5, №5а, №7 и №6

Фото: Максим Платонов

В Казани из-за повреждения контактных сетей несколько трамваев изменят свои маршруты. Авария произошла на Ямашева, 93, в настоящее время на месте происшествия работают аварийные службы, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Ориентировочно движение восстановят в течение часа. На линии произошел большой порыв, рассказали «Реальному времени» в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Из-за аварии сетей временно трамвайные маршруты №5, 5а, 7 следуют по ул. Халитова — проспект Победы — Глазунова — площадь Вахитова — Саид Галеева и обратно. Трамвайный маршрут №6 следует по маршруту № 8. Движение троллейбусных маршрутов №2, 13 временно приостановлено.

Разиль Самигуллин