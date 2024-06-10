До мест празднования Сабантуя в Казани будут курсировать бесплатные спецавтобусы

Фото: Максим Платонов

Сабантуй в Казани 23 июня пройдет на трех площадках: в лесопарке «Лебяжье», в поселках Дербышки и Мирный. В связи с этим будет изменена схема движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба мэрии города.



Специальные автобусы будут отправляться с четырех остановочных пунктов: «Станция метро пр. Победы», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» (ул. Павлюхина) и «Ул. Глазунова» («Теплоконтроль»). Они будут работать с 8.00 до окончания праздника. Также до поселка Мирный можно будет добраться на рейсовых автобусах №23, 56 и на электричке со станции Казань-1.

Бесплатные шаттлы до лесопарка «Лебяжье» будут отходить с остановки общественного транспорта «Жилой массив Ремплер» (ул. Залесная) и от парковки гипермаркета «Мегастрой» по адресу: Горьковское шоссе, 28. На парковке казанцы смогут оставить свои автомобили. Добраться до шаттлов можно на автобусах №36, 46, 72, курсирующих по Горьковскому шоссе. Парковочные места для личного транспорта также организуют около лагерей «Заречье» и «Солнечный», вблизи лыжной базы «Динамо».

В поселок Дербышки горожане смогут добраться на бесплатных шаттлах от парковки АО «НИИтурбокомпрессор им. В.Б. Шнеппа» по адресу: Сибирский тракт, 40. Всех желающих заберут и с парковки торгового центра по адресу: пр. Победы, 141.



Кроме того, в организации дорожного движения произойдут изменения. Так, с 22 июня до 17.00 23 июня от Лесного городка до Фермского шоссе организуют одностороннее движение транспорта. Для удобства казанцев из ЖК «Лесной городок» будет сохранено двухстороннее движение с возможностью выезда по улице Братьев Батталовых в сторону Оренбургского тракта.

Рената Валеева