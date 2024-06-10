Равиль Мударисов назначен главой дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил о назначении Равиля Мударисова на должность главы дирекции по конкурентной политике и закупкам города. Ранее он занимал должность первого заместителя директора этого подразделения. Метшин пожелал новому руководителю удачи и продуктивной работы на благо Казани и горожан.

— Яркий пример того, как люди в городских структурах за неполные 10 лет могут пройти путь от рядового сотрудника до руководителя. Пожелаем удачи, продуктивной работы на благо Казани и горожан, — напутствовал он.

С февраля 2015 года по октябрь 2018 года Мударисов работал старшим специалистом по закупкам отдела анализа и обеспечения закупок дирекции по конкурентной политике и закупкам города Казани. С октября 2018 года по февраль 2023 года работал в качестве начальника отдела определения поставщиков этой же организации, а с февраля 2023 года по июнь текущего года — первым заместителем директора подразделения.