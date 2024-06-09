Минздрав России планирует изменить правила набора на целевое обучение

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Минздрав России планирует внести ряд изменений в правила набора на целевое обучение. Это необходимо для того, чтобы повысить ответственность выпускников, которые должны исполнить обязательства по договору целевого обучения и отработать в конкретном медицинском учреждении. Об этом «РИА Новости» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— По целевому набору сегодня уже внесены в законодательство ряд изменений. В этом году изменили подход к целевой подготовке специалистов. Меняется процедура подачи заявки на обучение, получения направления и поступления в вуз. Рассматривается и ряд новых предложений, но пока они на стадии обсуждения, — заявил он.

По словам министра, в целом обязательства по договору целевого обучения выпускниками выполняются. В 2022—2023 году по программе «вуз — регион» практически 70% свои обязательства выполнили, притом что часть выпускников специалитета продолжают обучение в ординатуре.

Елизавета Пуншева