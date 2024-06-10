Из-за случаев досмотра школьников на ЕГЭ в Госдуме планируют изменить процедуру проведения экзамена
Комитет Государственной думы по просвещению разработает проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ, сообщает ТАСС.
Данное решение было принято после случаев досмотра выпускников на экзаменах.
Стоит подчеркнуть, что еще в конце прошлой недели руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что порядок проведения Единого государственного экзамена не предусматривает досмотра участников перед экзаменом.
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