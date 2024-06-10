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Из-за случаев досмотра школьников на ЕГЭ в Госдуме планируют изменить процедуру проведения экзамена

14:38, 10.06.2024
Из-за случаев досмотра школьников на ЕГЭ в Госдуме планируют изменить процедуру проведения экзамена
Фото: Максим Платонов

Комитет Государственной думы по просвещению разработает проект по изменению процедуры проведения ЕГЭ, сообщает ТАСС.

Данное решение было принято после случаев досмотра выпускников на экзаменах.

Стоит подчеркнуть, что еще в конце прошлой недели руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что порядок проведения Единого государственного экзамена не предусматривает досмотра участников перед экзаменом.

Разиль Самигуллин

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