Сергей Лавров: «БРИКС активно работает над разработкой платформы для расчетов в национальных валютах»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что БРИКС активно работает над разработкой платформы для расчетов в национальных валютах.

Еще в середине мая президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, которое активно развивается, несмотря на последствия пандемии и действия третьих стран.

Стоит подчеркнуть, что осенью этого года в Казани в преддверии саммита БРИКС будут озвучены новые предложения по развитию многополярного технологического и финансового мира. О том, какими могут быть эти предложения, пишет в своей статье колумнист газеты «Реальное время» digital-экономист Равиль Ахтямов.

Разиль Самигуллин