Ватерполисты казанского «КОС-Синтеза» принимают участие в тренировках сборной России

Ватерполисты «КОС-Синтеза» принимают участие в тренировках сборной России. В ней от казанской команды участвуют 6 спортсменов, сообщает пресс-служба «КОС-Синтеза».

Сборы команды начались 5 июня, в ней принимают участие нападающие Арслан Закиров, Илья Васильев, Роман Шепелев, Аскар Махиянов, вратарь Владислав Сергеев и защитник Даниил Пронин. Тренировки проходят на базе сербского города Крагуевац. В планах тренерского штаба товарищеские матчи с мужской сборной Сербии.

Стоит подчеркнуть, что в конце мая раис Татарстана наградил руководство, игроков и персонал спортивного клуба «Синтез». Церемония чествования прошла в казанском Кремле.

Разиль Самигуллин